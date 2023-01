Hokikoondise mänedžer peatreeneri Venemaale siirdumisest: ega see pole mingisugune mõrv

Rooba sõnul oli ootamatu, et Barkov Moskvasse noortetreeneriks läheb. „Käisime ju alles MM-il ja siis me ei teadnud veel midagi,“ vihjas Rooba detsembrikuus toimunud MM-i I divisjoni B-grupi turniirile, kus Eesti U20 koondis sai neljanda koha.

„Eesti koondise juures ei ole tal ju mingit erilist sissetulekut. See on rohkem selline heategevuslik asi,“ rääkis Rooba, et ilmselt polnud Barkovi otsuse juures vähetähtis ka majanduslik aspekt.