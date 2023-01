Valgevene tennisetäht: oleme lihtsalt sportlased, me ei tegele poliitikaga

„Ma olen lihtsalt väga pettunud, et sport on kuidagi poliitikasse imbunud,“ rääkis Sabalenka Austraalia väljaandele The Age.

„Me oleme lihtsalt sportlased, kes tegelevad oma spordialaga. See on kõik. Me ei tegele poliitikaga. Kui saaksime [sõja osas] midagi ette võtta, siis teeksime seda, aga meil puudub selle üle kontroll,“ jätkas 24-aastane tennisist. „Nad keelasid meile Wimbledonis osalemise ja mida see muutis? Mitte midagi – nad [Venemaa valitsus] teevad seda endiselt ja see on olukorra kurb osa. See [otsus] oli tõesti kohutav, sest keegi ei toeta sõda, mitte keegi.“