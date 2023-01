Adelaide'i tenniseturniir: Kontaveiti tabeliveerandis üllatustulemus, Eesti esireket alustab eeloleval ööl

20-aastane Zheng ja jõululaupäeval 27. sünnipäeva tähistanud Kontaveit kohtuvad tenniseväljakul esmakordselt. Dubai näidisturniirilt viimasel hetkel tervislikel põhjustel loobuma pidanud Kontaveit on Austraalias juba mitmeid päevi harjutanud. Tema Instagrami kontolt on näha olnud, et muu hulgas on ta treeninud koos rumeenlanna Sorana Cirsteaga.