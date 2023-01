Eesti jäähokikoondise treener hakkab tööle Venemaa tippklubis

Barkov andis hiljuti ka Soome väljaandele Ilta-Sanomat pikema intervjuu, kus kurtis, et hoki pole Eestis kuigi populaarne: „Hoki pole Eestis väga professionaalne. On üksikuid mängijaid, kellel on potentsiaali, aga nad ei taha saada hokimängijateks, sest millestki peab elama ja kuskilt raha saama. Hoki pole Eestis äri, see on lihtsalt hobi. Vaid paar üksikut mängijat üritavad liigades nagu Läti ja Poola raha teenida.“