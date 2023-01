KOMMENTAAR | Citius, Altius, Fortius Eesti spordis

Eestil kui väikeriigil on vaja maailmale anda põhjust endast rääkimiseks, sest iga säärane tegur on osa meie julgeolekugarantiist. Sport on ühe riigi ja selle rahva võimalus jõuda sõna otseses mõttes suurele maailma areenile. Kuidas kestaks Eesti sport ajas ja ajatult?