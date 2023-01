FOTOD | Jalgpallikuningas Pele saadetakse suurejooneliselt viimsele teekonnale

Meie aja järgi kell 15 peaks seal hakkama matusetalitus, pärast mida jäetakse Pele kirst 24 tunniks staadionile, kus kõigil soovijatel on võimalik legendiga hüvasti jätta. Selleks ajaks saab läbi ka kolm päeva kestnud üleriigiline lein.

Soolevähiga võidelnud Pele viibis haiglas alates 29. novembrist. Jõulude ajal jõudis meediasse uudis, et vutilegendi seisund on halvenenud ning südame ja neerude töö jäi aina nõrgemaks. Viimastel päevadel oli Sao Paulo Albert Einsteini haiglas kohal sisuliselt kogu Pele suguvõsa.

1940. aastal sündinud Pele veetis suurema osa klubikarjäärist kodumaal Santoses. Aastatel 1956–1974 Santost esindanud Pele mängis selle ajaga klubi eest 659 kohtumist ning lõi 643 väravat. Seejärel siirdus ründaja USA-sse. 1975.–1977. aastatel New York Cosmose ridades jäi tema saldoks 107 mängu ja 66 väravat.

1970. aasta finaalis oli Pele taas väljakul ning lõi kohtumises Itaaliaga matši esimese värava. Lõpuks võitis Brasiilia 4 : 1. Paljude hinnangul oli just 1970. aasta Brasiilia koondis vutiajaloo üks vägevamaid meeskondi.

Brasiilia koondises löödud 77 väravaga jagab Pele rahvusesinduses jätkuvalt esikohta. Sama skoor on koos ka Neymaril. MM-idel lõi Pele kokku 12 väravat. Enamat on suutnud ainult viis meest (Miroslav Klose, Ronaldo-Nazario, Gerd Müller, Just Fontaine ja Lionel Messi).