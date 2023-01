KOMMENTAAR | Igaüks on eriline, iga hetk on imeline

Arvamuslugude konkursil on avaldatud palju häid kirjutisi. Kaasa mõtlema panevaid ja innustavaid. Minu loo eesmärgiks ei ole nendega võistelda, vaid toetada ja leida osalemisrõõmu haakuvate mõttekildude jagamisest. Näiteid oskan kõige rohkem tuua ametkondliku ja üliõpilasspordi kohta.

Vana aasta õhtuks on Eesti spordiaasta tähed taas välja selgitatud, Kristjanid jagatud. Pärjatud tänasid enda lähedasi, treenereid ja toetajaid. Ilma soosiva keskkonnata näib tippu jõudmine võimatu, aga selle keskkonna loomisel on suur osa perekonnal ja sportlasel, kes peab julgema unistada ja leidma tee unistuste realiseerimiseks.

Kõik ei jõua tiitlivõistlustel poodiumile, aga kas vähema nimel pingutamine tasub ka vaeva? Usun, et see on vajalik, sest ilma püramiidi alumiste laiemate korruste treppideta poleks vajalikke astmeid, mida mööda tippu ronida.