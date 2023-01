KOMMENTAAR | Koostöös kujuneb spordirõõm

Treener ei ole treenitava sportlase nahas, isegi kui on ise sama spordialaga kunagi tegelenud. Olen kindel, et iga treener nõustub, et sportlase sooritus on koostöö. Koostöö vilju realiseerib võistlusväljal, aga ka igal treeningsekundil (ja väljaspool trenni) sportlane üksi. Luua keskkond, mis aitab sportlasel enda keha ja peas toimuvat mõista, seda väljendada, on midagi, mida treenerid, pered ja ka meedia saab toetada.