VIDEO | Üle noatera! Juhitavuse kaotanud veoauto sõitis Dakari rallil peaaegu rahvasse

Nimelt läks Dakari rallil veoautode arvestuses võistleval Martin Šoltysel (Tatra) kiiruskatse alguses kurv pikaks ning tšehhi rallisõitjal oli tükk tegemist, et masin pealtvaatajatest mööda toimetada.

Üldarvestuses on kahe katse järel Dakari ralli liider Carlos Sainz, kes edestab Sebastien Loebi kümne sekundiga. Leedulase Benediktas Vanagase kaardilugeja Kuldar Sikk hoiab 21. kohta (+20.42), Urvo Männama ja Risto Lepik (Toyota) on 39. kohal (+39.35) ning Bagide klassis T4 võistlevad Toomas Triisa ja Mart Meeru on üldarvestuses 67. (+58.54). Šoltys hoiab veoautode arvestuses seitsmendat kohta (+28.50).