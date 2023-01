Dakari ralli: Sainzi ja Loebi vahel käib tihe heitlus, Sikk on parima eestlasena 21.

Üldarvestuses on Sainzi edu Loebi ees kümme sekundit, kolmandal kohal asuv Al-Rajhi kaotab juba enam kui kahe minutiga. Vanagas ja Sikk hoiavad 21. kohta (+20.42), Urvo Männama ja Risto Lepik (Toyota) on 39. kohal (?39.35) ning Bagide klassis T4 võistlevad Toomas Triisa ja Mart Meeru on üldarvestuses 67. (+58.54).