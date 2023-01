Valitsev maailmameister Rovanperä ootab uuel hooajal märgatavalt tihedamat heitlust

22-aastane soomlane ootab sel hooajal märgatavalt tihedamat andmist. „Kindlasti tuleb uus hooaeg raskem ja konkurents on karmim. Aga loomulikult püüdleme meistritiitli poole,“ ütles Rallit.fi-le Rovanperä, kelle silmis on oluline uut hooaega hästi alustada. „See on kõige olulisem lähteplatvorm. Tahame hooaega alustada hästi ja sellega hoo üles saada.“