Legendaarseid suusakeskusi kummitab lumepuudus. Ulvang: asi hakkab jõudma kriitilise piirini

Endine FIS-i murdmaasuusatamise komitee juht Vegard Ulvang vaatab kliima arengut õudusega. „Asi läheb aina hullemaks ja hakkab jõudma kriitilise piirini. Ühel hetkel lähevad probleemid nii suureks, et meie traditsioonilisi Kesk-Euroopa keskusi ei saa enam kasutada. Meil on reegel, et suusavõistlused ei toimu merepinnast kõrgemal kui 1800 meetrit. See tähis langeb peagi,“ ütles Ulvang Norra ajalehele VG.

Kolmekordne olümpiavõitja usub, et pikemas perspektiivis hakkavad talisportlased jõudma uutesse võistluspaikadesse nagu Šveitsis asuv Pontresina või Itaalia Livigno, mis mõlemad asuvad 1800 meetrit üle merepinna. „See arutelu tuleb ja on järgmistel aastatel aina rohkem üleval,“ lisas ta.

Lumepuudus hakkab silma nii laske- kui ka murdmaasuusatamise ülekannetest. Tour de Ski avaetappi võõrustanud Val Müstairis oli võistluspaiga ümber roheline muru ja lumenappuses viidi sprint läbi üsna väikesel ringil. Sealt külast on pärit ka neljakordne murdmaasuusatamise olümpiavõitja Dario Cologna, kes nüüd töötab Šveitsi televisioonis eksperdina.

„Seis on praegu kõikjal Kesk-Euroopas halb. Šveitsis pidi toimuma teisigi suusavõistlusi, kuid need jäeti ära. See on väga halb murdmaasuusatamise ja kogu [talispordi]tööstuse jaoks. Šveitsis sajab praegu lund ainult väga kõrgel. Isegi Davosis on meil kunstlumi. Engelbergis pole sedagi, seal elavad inimesed tegelevad millegi muu kui suusatamisega,“ lisas Cologa.

Temaga on Ulvangiga sama meelt, et võistluste kõrgemale kolimine näib vaid aja küsimus. „Kuigi kunstlumel saab võistlusi korraldada, siis enamasti on need üsna lühikesed,“ pööras šveitslane tähelepanu.