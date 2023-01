Mängijana Venemaa särgis kolmel MM-il käinud Eesti U20 koondise peatreener: hoki pole Eestis väga professionaalne

Barkov jõudis Eestisse läbi Robert Rooba isa Jüri, kes on Eesti hokikoondiste mänedžer. „See on lõbus. Mind huvitab juunioride hoki ja tore on vaadata, kuidas mängijad iga päev arenevad,“ ütles Barkov. „See pole Soomega võrreldav tase, aga siiski on palju mängijaid, kes tahavad professionaaliks saada. NHL-i nad ilmselt ei jõua, aga näiteks Soome liigasse võiks paar poissi jõuda.“

„Nad on meie juhtivad mängijad ja väga head. Usun, et järgmise aasta aprillis pääsevad nad ka meeste koondisesse. Kuigi nad on kaksikud, siis oma loomult on nad erinevad,“ kirjeldas Barkov. Kui U20 koondise kapten Erik mängib tipuründes, siis Marek on äär. „Erik on täielik meeskonnamängija. Ta ehitab mängu, kaitseb ja mängib mõlemas suunas, samuti on ta riietusruumis väga sõbralik. Marek on selgelt väravakütt, tal pole teisi vaja. Ta karjub oma kaitsjatele, et v***u, miks te ei sööda, aga ta oskab väravaid lüüa. Sellist iseloomu on ka vaja.“