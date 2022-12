Narva Trans palkas peatreeneriks 94-kordse Eesti koondise internatsionaali

„Olen Narva Trnasi klubile selle võimaluse eest tänulik. Annan endast kõik, et püstitatud eesmärgid saavutada. Ma pole veel presidendiga detailseid eesmärke arutanud. Ennekõike tuleb komplekteerida meeskond, et võiksime hooajale vastu minna piisavalt võitlusvõimelise kollektiiviga, mis on võimeline võtma punkte igalt meeskonnalt,“ ütles Terehhov Transi kodulehele.