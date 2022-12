Brasiilia ründetäht langes Hispaania liigas taas rassistlike mõnituste ohvriks

Sotsiaalmeedias ringleb video, millelt on näha, kuidas brasiillane väljakult lahkudes värava tagant Valladolidi fännide eest mööda jalutab ning viimased teda ahvihäälitsustega „tervitavad“. Samuti visati ründaja suunas mingi ese, mille ta vihaga fännide poole tagasi virutas.

Vinicius Junior langes rassismi ohvriks ka septembris, kui temaga käitusid inetult linnarivaali Madridi Atletico fännid. Vaid mõned päevad enne seda skandaali ütles jalgpalliagent Pedro Bravo Hispaania televisioonis, et Vinicius Junior „peaks lõpetama ahvina käitumise“, viidates brasiillase väravatähistustantsule nädal varem peetud mängus Mallorca vastu, kirjutab Daily Mail.

Bravo vabandas hiljem, öeldes, et ei tahtnud oma kommentaaridega Vinicius Juniori solvata. Brasiillane sai toetusavaldusi muu hulgas ka oma koondisekaaslaselt Neymarilt, kes julgustas teda ka edaspidi värava löömist tantsuga tähistama.

Hispaania kõrgliiga mõistis Real - Atletico mängu eel aset leidnud rassismijuhtumid (fännid karjusid „Vinicius on ahv“ ja hoidsid õhus rassistliku alatooniga nukku) hukka ja lubas pahategijate kinni nabimiseks koostööd teha politseiga, kuid detsembris tuli uudis, et Hispaania prokurör ei leidnud rassistlikes hüüetes kuriteo tunnuseid, kuna need kestsid vaid mõned sekundid ja hüüti välja olukorras, kus „atmosfäär oli tulisest rivaliteedist pingeline“.