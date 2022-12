Perekond Kivil lahkus Eesti noorte meistrivõistlustelt medalisülemiga, kuld ka Veerpalule

Suusarõõme naudivad nad kogu perega. „Meie lapsed on maast madalast õues kasvanud ja erinevaid asju teinud. Kui talvel suusatame, siis suvel saab joosta, matkata, rullsuusatada ja palli mängida. Kõik see tagab väga mitmekülgse kehalise arengu ning füsioterapeudina ning emana on mu suurim soov, et minu lastest kasvaksid terved ja tugevad inimesed.“