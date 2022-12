VIDEO | Eesti tippkohtuniku eksimus tekitas Euroliigas skandaali

Normaalaja lõpuni oli jäänud kolm sekundit, kui montenegrolasest Barcelona ääremängija Nikola Mirotic palli kolmesejoonest paar sammu eemal korvi poole lennutas. Sops! Ainult et meeskonnakaaslaselt palli saades astus Mirotic selgelt üle küljejoone, mida ei märganud Eesti kohtunik Aare Halliko, kelle silme all see juhtus.

Üks Serbia ajakirjanikest püüdis Mirotici peale mängu kinni ja selgitas tallegi olukorda. Basketnews kirjutab, et mängija olnud šokis.

„Tõsiselt? Ma ei teadnud. See on mulle uus informatsioon. Näete, millised kohtunikud on... Kuidas nad ei vilista? Ma olen šokeeritud, ausalt,“ rääkis Mirotic, kes panustas Barcelona 99 : 94 lisaajavõitu 12 punkti.

Barcelona parim oli 19 punkti ja 10 korvisööduga Tomas Satoransky, Cory Higgins lisas 15, Alex Abrines 14 punkti. Crvena zvezda ridades viskasid Nemanja Nedovic ja Filip Petrusev kumbki 24 punkit, Luka Mitrovic sai kirja 18 ja Ongnjen Dobric 14 punkti.

„Selliseid asju ei tohiks juhtuda, arvestades, et meil on väljakul juhtuvate sündmuste jälgimiseks nii palju kaameraid ja süsteeme,“ jätkas Mirotic. „Mul pole kahtlustki, et see, mis räägitakse, vastab tõele. Ma usun, et astusin joonele, aga ma ei teadnud sellest kuni praeguseni.“

Crvena zvezda peatreener Duško Ivanovic tunnistas samuti, et ei teadnud Mirotici joonele astumisest midagi. „Kui see ka vastab tõele, et Mirotic oli joonele astunud, ei aita see enam midagi... Kindlasti ei tühistata sellepärast mängu,“ rääkis ta.

„Ma ei näinud seda oma positsioonilt. Kuid me võinuksime mängu juba enne seda viset võita. Me ei saanud hakkama.“

Lisaajal teenis lühikese ajaga kaks tehnilist viga ja pidi saalist lahkuma Barcelona peatreener Sarunas Šarunas Jasikevicius. Külalisi hoidsid vee peal ja tüürisid 7500-pealise publiku ees võidule Cory Higginsi ja Jan Vesely lisaajakorvid.