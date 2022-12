DELFI VIDEO | Martin Järveoja: selleks hetkeks kui saime auto kestma, oli MM-tiitel otsustatud

Ralliäss Ott Tänak ja tema kõrval kaarti lugenud Martin Järveoja said MM-sarja kokkuvõttes teise koha. Lisaks said kaks meest endale koju Kristjani kuju. „Iga tunnustus on tore. Eesmärk on alati teine ehk MM-tiitel. Sel aastal jäi see saamata, loodame järgmisel aastal anda endast kõik, et see saavutada,“ rääkis Järveoja Delfile.