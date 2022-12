DELFI VIDEO | Kelly Sildaru: alguses ma ei osanud olümpiamedalist rõõmu tunda, aga olen õppinud seda hindama

Sildaru võitis Kristjani autasu karjääris teistkordselt. „Praegune autasu on minu jaoks suurema tähendusega. Nagu kõnes ütlesin - teekond selle Kristjanini oli keeruline. Mul on hea meel, et mul olid kõrval toetavad lähedased, kelle abil ma nii kaugele jõudsin,“ lausus 20-aastane Sildaru Delfile.