DELFI VIDEO | Kristen Kasemets: Prometei kaitse on kordades kõvem kui teistel Eesti-Läti liiga meeskondadel

„Eksisime nende asjade vastu, mille vastu eksida ei tohi. Tegime pallikaotusi. Teadsime, et nad karistavad need kiirrünnakutega ära. Ja selliselt polegi midagi teha. Ise peame ka visked ära panema, et nendega oleks võimalik mängida,“ rääkis 20-aastane Kasemets, kes koos mitme teiste keilakaga mängis veel pool aastat tagasi esiliigas. Täna pidid nad mõõtu võtma aga EuroCupi tasemel mängiva meeskonnaga.