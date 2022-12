Allikad: Cristiano Ronaldo siirdubki seitsmeks aastaks Saudi Araabiasse, aastapalgaks 200 miljonit eurot

Kui Sportsmail kirjutab, et lepingul on allkirjad juba all, siis üleminekuturuga detailselt kursis olev Fabrizio Romano täpsustab, et kokkuleppele jõudmine on väga lähedal. Romano teatel on käimas otsustav kohtumine ja praegu vormistataksegi juba dokumente. Saudi Araabia meediast tulnud teadete kohaselt on samuti kokkulepe olemas.