SUURES PILDIS | Vaata Delfi piltnike 2022. aasta paremaid spordifotosid!

Delfi Meedia fotograafid on tänavu spordivõistlustel klõpsutanud tuhandeid ja tuhandeid pilte. Kunsttükk on tulla mängult või rahvajooksult tagasi „selle ühega“. „Neid ühtesid“ on meie maja piltnikel olnud õnneks rohkem kui üks, mistap otsustasime neist kokku panna ühe vahva kollektsiooni. Head vana aasta lõppu ja head sirvimist!