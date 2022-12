Sten Sokk siirdub piiri taha

Sama kinnitas Sokk Mängumeeste podcasti vedajatele. „Otsustasin, et nii kaua, kui välismaalt veel huvi tuntakse tuleb võimalust kasutada. Oli hea pakkumine ja kõrgliiga eesmärgiga huvitav meeskond. Esiliiga tase peaks olema tõusnud, kuna nüüd lubatakse ühe välismängija asemel kasutada kahte ja paljud ihkavad pääsu kõrgliigasse,“ vahendasid Mängumehed Twitteris Soku sõnu.

Möödunud hooajal esiliigas viienda koha saanud Eleftheroupoli on tänavu võitnud kuus ja kaotanud kaheksa mängu, millega meeskond on kaheksas. Tegu on 33-aastase Soku viienda välisklubiga. Hooajal 2012-13 esindas ta Gruusia satsi Olympos, järgmise hooaja veetis ta Rumeenia meeskonnas Craiova. Hooajal 2018-19 pani ta jala esmakordselt maha Kreeka esiliigas, kui ta esindas sealset Iraklist.