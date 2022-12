Euroopa meister põrus dopingukontrollis

Letrosooli kasutatakse tavaliselt rinnavähi ravi ajal östrogeeni blokeerimiseks, kuid samal ajal aitab aine suurendada testosterooni tootmist, sestap on sportlastel selle kasutamine keelatud. 29-aastane Aerts avalikustas neljapäeva hommikul peetud pressikonverentsil, et positiivse tulemuseni viidud proov võeti temalt poolteist nädalat enne hooaja esimest MK-etappi. Kuigi hetkel ei ole UCI veel võistluskeeldu belglasele määranud, siis kõrvaldas ta end jõuproovidelt ise, et keskenduda enda süütuse tõestamisele, kirjutab Eesti jalgratturite liit.