Latvala: kahtlustan, et praeguse hübriidtehnoloogia perioodi pikendatakse veel mõne aasta võrra

Toyota tiimipealiku Jari-MattiLatvala sõnul on meeskonnad, FIA ja ralli MM-sarja promootor paar korda koos käinud, ent tuleviku osas otsuseid pole veel tehtud. Nimelt on laual küsimus, et millist tehnoloogiat hakatakse hakatakse kasutama peale 2024. aastat, millal saab läbi praeguse klassifikatsiooni periood.

FIA-lt oodatakse kiireid otsuseid, sest mida kauem asi venib, seda väiksem on tõenäosus, et mõni uus autotootja oleks liitumisest huvitatud. „Arutasime asja FIA ja promootoriga, kellega käisime teemad läbi. Lahendusi ega ametlikke otsuseid ei tulnud,“ rääkis Latvala põhjanaabrite portaalile Rallit.fi. „Isiklikult usun või vähemalt kahtlustan, et praeguse hübriidtehnoloogia perioodi pikendatakse veel mõne aasta võrra. Arvan, et kasutame sama tehnoloogiat ka peale 2024. hooaega veel mitu aastat.“

Erinevatel tootjatel on rallisarja tulevikust ise nägemused. Mõned sooviksid näha vesiniku jõul liikuvaid masinaid, teised elektriautosid, kolmandat midagi kolmandat.

Toyota esitles augustis Belgia MM-rallil oma vesiniku jõul töötavat ideeautot, kuid sellised masinad pole veel tippspordiks valmis. „Vesinik on väga huvitav ja suure võimsusega, kuid 2025. aasta on selle tehnoloogia jaoks veel liiga vara. Vesinik sellele ei sobi. Probleem on selles, et distantsid, millega vesiniku jõul saab rallisid läbida, on liiga väikesed,“ tõdes Latvala.

Samal ajal on Opel juba praegu välja töötanud täiselektrilise ralliauto. Latvala sõnul ei näi sinna suunas liikumine ka kuigi loogiline. „Kui sa lähed metsa rallit vaatama ja sa kuuled kõlarist tulevad kahinat või [mootori] häält, siis selline asi lihtsalt ei toimi. Teine asi on ringrajal, kus on kontakt. Seda on huvitav jälgida,“ arutles Latvala. „Ralli kui spordiala juurde käib heli. See on oluline osa rallist. Ilma hääleta sureb see asi välja. Aga midagi pole veel lukus. Kahjuks asjad venivad, nagu paljud muud asjad.“