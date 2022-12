Eestlased on Dakari maratonralliks valmis. Männama: esimesed kilomeetrid on tehtud

Rally Raid Estonia meeskonnad ja masinad on Saudi-Araabias kohal ja Punase mere ääres asuvas käivad veel viimased ettevalmistused. Suures plaanis on T1 autode klassis sõitvad Urvo Männama ja Risto Lepik (Toyota Hilux) ning T4 bagide klassis startivad Toomas Triisa ja Mart Meeru (Can-Am Maverick X3) võistluseks valmis. Viienda eestlasena stardib Dakaril Kuldar Sikk, kes on Leedu sõitja Benediktas Vanagase (Toyota Hilux) kaardilugeja.



Oma esimese Dakari eel said Urvo Männama ja Risto Lepik pooleteise päeva jagu reisida. „Esimesed poolteist päeva kulusid meil nii lendamise kui siin kohapeal busside ja autodega sõidu peale. Nüüd oleme siin kohal, Punase mere ääres asuvas laagris. See on meie koduks kuni Dakari alguseni,“ rääkis Männama kohapealt.



Neljapäeval tehti juba esimene testipäev kohapeal, ka reedel saab sõita, enne kui 31. detsembril Dakar algab.

„Esimesed kilomeetrid on tehtud. Päris huvitav, saime proovida ka seda, et kui rehv puruneb, kuidas siis neid resettida. Kokku saime Ristoga siin sõita 50 kilomeetrit, tunne on positiivne. Seadistasime amorte, eks me neid seadistame siin jooksvalt kogu aeg. Üldmulje peale testipäeva on hea,“ võttis Männama esimese testipäeva kokku.



Toomas Triisa ja Mart Meeru on samuti oma esimesed kilomeetrid Saudi-Araabias läbinud. „Jõudsime kohale kolmapäeva hilisõhtul, meeskond oli kenasti juba auto ette valmistanud. Neljapäeval tegime ära veel osad administratiivsed tegevused ja saime ka masinat testida, mis on meil uus ja oli vaja aru saada, kuidas asjad toimivad. Kõik läks hästi, saime üle 100 km testi teha õigetes tingimustes. Testisime ära ka navigatsiooniseadmed ja kõik toimib. Reedel on veel mõned asjaajamised ja siis oleme juba valmis stardiks,“ rääkis Toomas Triisa peale testipäeva.



2023. aasta Dakari rallil on kokku 14 kiiruskatset pluss ülesõidud katsetele ja laagritesse. Kokku läbitakse 8549 kilomeetrit, millest 4706 kilomeetrit moodustavad kiiruskatsed. Katsed on korraliku pikkusega, pikim katse on 473 kilomeetrit. Kui kaardi peal vaadata, siis sõidetakse väikeste keerutamistega risti läbi Saudi-Araabia.