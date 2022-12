AASTA NAISSPORTLANE | Kelly Sildaru olümpiapronks polnud pettumus, vaid vägev eneseületus

Inimene on oma loomult visuaalne. Kui keegi kukub oma mõlemad käeluud katki ja ei suuda suuski kätte võtta, siis tekib paratamatult kaastunne. Aga kui inimene on seesmiselt katki ja ei suuda suuski kätte võtta, siis on sellega keerulisem suhestuda. Milles probleem? Võtad suusad kätte ja lähed lumele. Takistusi justkui pole.