Pele vägevad rekordid, mida on tänapäeva jalgpalluritel raske või suisa võimatu ületada

Neil, kes peavad Pelet läbi aegade parimaks jalgpalluriks, on kaalukas argument. Ta on ainus inimene, kes on võitnud kolm jalgpalli MM-tiitlit (1958, 1962, 1970). Üks rohkem kui Lionel Messil ja Diego Maradonal kokku.

Kas keegi suudab samale pulgale tõusta? Praegused staarid on parimal juhul ühe tiitli peal. Kahekordsed tšempionid on karjääri lõpetanud kas ammu (Brasiilia Ronaldo ja Cafu) või väga ammu. Kõige loogilisem kandidaat oleks Kylian Mbappe, kes sai äsja 24-aastaseks. 2018. aastast on tal Prantsusmaaga juba tiitel all ja pole näha, et koondist ootaks ees mõõn, sest talentide juurdekasvu poolest ollakse maailmas esirinnas.