Tallinnas peetaval turniiril osaleb Belgia tennisetipp

Jaanuaris peetakse Tallink Tennisekeskuses kaks naiste rahvusvahelist 40 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiri – 9.-15. jaanuaril Tallink Open ja 16.-22. jaanuaril Paf Open. Need pole uued turniirid ainult Eesti tennisekalendris.

Kui varem olid naiste ITF-i turniiridel kategooriad W15, W25, W60, W80 ja W100, kus numbrid viitavad auhinnaraha suurusele, siis uuel aastal on uuendusena ka W40 kategooria, et pakkuda naismängijatele rohkem võimalusi. Uue kategooria võistlusi on aasta esimeses kvartalis kalendris 16, neist kaks toimuvad jaanuaris Tallinnas.

Lisaks kopsakamale auhinnarahale meelitab W40 sportlasi suuremate punktidega. Tallink Open W40 ITF-i turniiri osavõtjate nimekiri on juba avaldatud ja nende hulgas on ka endine maailma 12. reket.

Esialgse ülesandmise põhjal Tallink Openi kõrgeima asetusega mängija Lesley Pattinama Kerkhove (Holland), kes praegu on maailma 233. reket, aga parimal nädalal olnud 135. kohal. Kokku on TOP300 seast üles antud lausa 13 mängijat, aga külalistest tähelepanuväärseim on hoopis maailma 322. reket Yanina Wickmayer (Belgia), kes oma parimal nädalal (2010 aprill) oli maailma 12. reket. Wickmayer on karjääri jooksul võitnud viis WTA turniiri ja jõudnud 2009. aastal US Openi poolfinaali. Praegu 33-aastane Wickmayer sünnitas mullu aprillis tütre ja nüüd üritab võib-olla sama edukat tagasitulekut nagu Tatjana Maria pärast teise lapse sündi.

Eesti mängijaist pääseb Elena Malõgina edetabelikohaga (347.) otse põhiturniirile, aga Maileen Nuudi teenib sinna vabapääsme. Mitmed Eesti tennisistid saavad vabapääsme või isegi edetabelikohaga kvalifikatsiooniturniirile. Esialgu on peamised kandidaadid valikturniirile Katriin Saar, Elisabeth Iila ja Laura Rahnel, neist kaks viimast omavad ITF-i, aga mitte WTA edetabelikohta.