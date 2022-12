TIPPHETKED | Keila pidi Ukraina tippklubi käest vastu võtma kindla kaotuse

Mõlemad klubid mängivad Eesti-Läti liigas esimest hooaega. Prometei on 16 kohtumisest kaotanud vaid ühe, novembri keskel jäädi Tallinnas 80:94 alla Kalev/Cramole. See annab neile turniiritabelis kindlalt liidrikoha.

Enne mängu

Keila peatreener Peep Pahv: „Meie vastas on tõeline Euroopa tippmeeskond, mis on komplekteeritud rahvusvahelise sarja võitmiseks. Paberil paistab vahe üüratu, kuid tihti on palliplatsil asjad teisiti ja nagu ütlevad klassikud, siis pall on ümmargune.