VIDEO | Žalgiris võttis Euroliiga tähelt tuju ära, aga võidust jäädi napilt ilma

Žalgiris on Euroliiga põhiturniiril võitnud 16 mängust pooled. Sellega hoitakse tabelis 10. kohta. Monacol on 11 võitu ja 5 kaotust. Sama saldo on ka eile Madridi Reali võitnud Vitoria Baskonial. Enne reedeseid mänge ollakse tabelis esimene-teine.