VIDEO | Jalgpallikuningas Pele karjääri kõige imelisemad väravad

Pele on vutimaailma ainus kolmekordne maailmameister (1958, 1962, 1970) ning paljude inimeste silmis on tegemist jätkuvalt läbi aegade parima jalgpalluriga.

Brasiilia koondises löödud 77 väravaga jagab Pele rahvusesinduses jätkuvalt esikohta. Sama skoor on koos ka Neymaril. MM-idel lõi Pele kokku 12 väravat. Enamat on suutnud ainult viis meest (Miroslav Klose, Ronaldo- Nazario, Gerd Müller, Just Fontaine ja Lionel Messi).