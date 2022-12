M-Sport loodab, et reeglite muutmine annab Ott Tänakule uuel hooajal eelise

Varasemalt tohtis aasta jooksul autot testida 30 päeva, nüüd aga vähendati seda 21 peale. Ott Tänaku tööandja jaoks on muudatus kindlasti positiivne, kuna see tähendab, et tiimide poolt kasutatavate testipäevade arv on varasemast võrdsem.

„[Toyota ja Hyundaiga sammu pidada] on alati keeruline. Kuid tehnilised eeskirjad on piiravad. Kõik peavad olema veidi ettevaatlikumad ja targemad, kuidas nad testimisi korraldavad. See on meile abiks. Minu meelest peame hoidma varasemat joont – me oleme väga spetsiifilised kohtades, kus soovime areneda, võrreldes kohtadega, mis ei ole meie arvates olulised,“ selgitas M-Spordi boss Richard Millener motorsport.com vahendusel.

„Meil pole ilmtingimata sellist eelarvet, et saaksime proovida kõiki variante ja seejärel nende vahel valida. Peame lihtsalt varem välja selgitama, milliseid osi me testil kasutame ja mida mitte,“ lisas Millener.

Viimastel aastatel on M-Sport võrreldes rivaalidega testinud tunduvalt vähem ja kõiki lubatud päevi ei ole ära kasutatud. Tulevaks hooajaks M-Spordiga käed löönud Tänak on seejärel mitmel pool kinnitanud, et meeskond on lubanud auto arendamisesse senisest jõulisemalt investeerida.