FC Kuressaare kapten lõpetas 30-aastaselt karjääri

„Eks need mõtted on viimastel aastatel minuga juba olnud ja eks ta on aja jooksul kujunenud. Nüüd sai see otsus siis lõplikult tehtud,“ märkis Sander Seeman, lisades, et kahel rindel rabamine on olnud omaette väljakutse ja elus on ka muid asju, mida teha.

Seemani karjäär möödus FC Kuressaares, kus mängis 233 kohtumist ja lõi 4 väravat. „See on lapsepõlvest saadik olnud klubi, kus on mängitud, ja ei ole näinud põhjusi, miks mujal seda teha,“ põhjendas poolkaitsja klubi kodulehele.

Sportlikult parimaks saavutuseks hindab Seeman lõppenud hooajal meeskonnaga saavutatud viiendat kohta. „Nii lihtne see ongi ja see on hea saavutus,“ leidis ta. „Roman oli treenerina juba kolmandat aastat ning jõudis selle ajaga need detailid paika lihvida ja meeskond tuli ideedega kaasa. Eks ta selline järjepidev töö oli.“

Seemanist ei saanud kunagi professionaalset mängijat, kuigi oma oskustelt tagumise poolkaitsja positsioonil oleks ta vähemalt Eesti liigas seda väärinud. „Mingil hetkel ma ise otsustasin jalgpallile mitte nii palju pühenduda ja pidasin haridust tähtsamaks,“ põhjendas soojusenergeetikat õppinud Seeman, kes ülikoolis õppides endal jalgpallurina perspektiivi ei näinud ja haridus sai prioriteediks.

Kuressaare peatreener Roman Kožuhhovski ütles, et tema jaoks on see nukker uudis. „Sander toetas mind, ta oli meeskonna liider ja kapten. Aga ma tunnen, et ta jääb ikka meiega. Tagasihoidliku ja rahuliku inimesena soovin talle edu ja tean, et Kure on tema hinges edasi,“ lausus ta.