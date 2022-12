OTSEBLOGI | Baskonia näitas avapoolaja lõpus Madridi Reali vastu võimu

Baskonia on alates novembri lõpust võitnud kümme järjestikust mängu, millest pooled on tulnud Euroliigas ja pooled Hispaania liigas. Seega on Kotsari ja Raieste tööandja praegu üks kuumemaid meeskondi Euroopas.

Baskonia on tänu heale seeriale kerkinud Euroliigas tabelis kolmandaks. Baskonial on kirjas kümme võitu ja viis kaotust. Realil on samuti kümme võitu ja viis kaotust. Madridi klubi on selle saldoga teisel tabelireal. Liidrikohal oleval Istanbuli Fenerbahcel on samuti kümme võitu ja viis kaotust.

Kotsar on sel hooajal Euroliigas pidanud 15 kohtumist. Keskmängija on keskmiselt mänguaega saanud 20 minutit ja 13 sekundit, mille jooksul on tema arvele kogunenud 10,1 punkti, 3,9 lauapalli ja üks resultatiivne sööt.

Raieste on väljakule pääsenud kaheksas matšis. Keskmiselt on ta väljakul viibinud kaheksa minutit ja 16 sekundit. Raieste kontole on kogunenud 1,4 punkti, 1,2 lauapalli ja 0,5 resultatiivset söötu.