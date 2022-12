Baskonia alistas Madridi Reali ning Kotsari ja Raieste tööandja kerkis Euroliiga liidriks

Real alustas kohtumist paremini ning avaveerandi järel juhtis Madridi klubi 28:24. Poolajaks pääses aga Baskonia omakorda 59:43 juhtima. Kolmanda veerandaja lõpuks vähenes Baskonia eduseis neljale silmale (73:69) ning lõpuks suudeti eduseisu hoida.

Baskonia mänguvankrit vedas Markus Howard, kelle arvele kogunes 28 punkti. Seejuures tõi ta avapoolajal 21 punkti. Rokas Giedraitis lisas võitjate kontosse 21 punkti.

Algkoosseisus alustanud Kotsar viibis sel korral väljakul 16 minutit ja 44 sekundit. Punktiarve jäi keskmängijal avamata. Tema arvele jäi kaks lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja üks vaheltlõige. Mõlemad väljakult tehtud visked ning ka mõlemad vabavisked läksid Kotsaril mööda. Raieste sel korral Baskonia koosseisu ei kuulunud.

Realile tõid Gabriel Deck 17, Nigel Williams-Goss 16 ja Walter tavares 15 punkti.

Baskonia kerkis 11 võidu ja viie kaotusega nüüd Euroliigas tabeliliidriks. Seni teisel kohal olnud Real langes kümne võidu ja kuue kaotusega viiendaks. Kümme võitu ja viis kaotust on kirjas Istanbuli Fenerbahcel, FC Barcelonal ja AS Monacol. Neist viimane peab oma 16. vooru kohtumise täna, ülejäänud kaks aga reedel.

Enne mängu:

Baskonia on alates novembri lõpust võitnud kümme järjestikust mängu, millest pooled on tulnud Euroliigas ja pooled Hispaania liigas. Seega on Kotsari ja Raieste tööandja praegu üks kuumemaid meeskondi Euroopas.

Baskonia on tänu heale seeriale kerkinud Euroliigas tabelis kolmandaks. Baskonial on kirjas kümme võitu ja viis kaotust. Realil on samuti kümme võitu ja viis kaotust. Madridi klubi on selle saldoga teisel tabelireal. Liidrikohal oleval Istanbuli Fenerbahcel on samuti kümme võitu ja viis kaotust.

Kotsar on sel hooajal Euroliigas pidanud 15 kohtumist. Keskmängija on keskmiselt mänguaega saanud 20 minutit ja 13 sekundit, mille jooksul on tema arvele kogunenud 10,1 punkti, 3,9 lauapalli ja üks resultatiivne sööt.