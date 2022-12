Kolmekordne olümpiavõitja lõpetas päevapealt karjääri. „Suusamaailm on sõnatu.“

32-aastane austerlane viibib Itaalias Bormios, kus toimub mäesuusatamise MK-etapp. Vahetult enne ülisuurslaalomi võistlust teatas sportlane Austria telekanalile ORF antud intervjuus ootamatult karjääri lõpetamisest. Mayer sõitis neljapäeva hommikul veel võistlusraja korra läbi, kuid teatas seejärel, et riputab suusad varna.

„Tegin täna viimase rajainspektsiooni. Sellest mulle piisab,“ teatas Mayer austerlastele. „Eelmine hooaeg, kui võitsin kolmanda olümpiakulla, oli suurepärane. Alustasin ka tänavust hooaega hästi ja olen õnnelik, aga minu jaoks on nüüd kõik.“

„Elu läheb edasi,“ lisas Mayer Eurispordile. „Olen tõesti nautinud väga head aega. Pean selle eest tänama Austria koondist, kes on kõvasti pingutanud. Vaatame, mida järgmised päevad mulle toovad.“

Hetkel käival ülisuurslaalomi võistlusel on Mayeri taha märgitud DNS ehk austerlane ei tulnudki enam starti. Hiljuti teatas ka šveitslasest olümpiavõitja ja maailmameister Beat Feuz (35), et tõmbab jaanuaris karjäärile joone alla. „Pärast Beati uudist hakkasin mõtlema, et ehk on ka minu aeg käes,“ lisas Mayer.

Austerlase otsus päevapealt karjäär lõpetada tuli suusamaailmale šokina. „Suusamaailm on sõnatu,“ seisis rahvusvahelise suusaliidu FIS ametlikul Twitteri kontol. „Soovime talle kõike head järgmisteks väljakutseteks.“

„Just kuulsin uudisest. Olen veidi šokis, ma ei oodanud seda,“ kommenteeris Eurospordile uudist norralasest konkurent, 17-kordne MK-etapi võitja Aleksander Aamodt Kilde. „Kui sulle aga aitab, siis nii on. Spordi jaoks on see kurb, sest ta on suurepärane mäesuusataja, jääme teda tuuril igatsema. Loodetavasti otsustab ta tagasi tulla!“

Uudis tuli üllatusena ka kahekordsele maailmameistrile Vincent Kriechmayrile, kes on võistlustel Mayeri toakaaslane. „See on suur üllatus, sest ta on fantastiline tiimikaaslane ja hea sõber. Ta on mees, kes aitab ka noori. Ta aitas ka mul kiiremaks saada, olen tõesti veidi šokis,“ tunnistas Kriechmayr.

32-aastane Mayer läheb mäesuusatamise ajalukku esimese mehena, kes kolmel järjestikusel olümpial kulla võitnud. Mayer võitis 2014. aastal Sotšis kiirlaskumise ja 2018. aastal PyeongChangis ülisuurslaalomi. Ülisuurslaalomi tiitlit kaitses ta ka tänavu Pekingis. Hiinas võitis Mayer pronksi veel kiirlaskumises. Karjääri jooksul võitis ta 11 MK-etappi ning jõudis 45 korral poodiumile. Mõneti üllataval kombel ei võitnud ta ühtegi medalit täiskasvanute maailmameistrivõistlustelt.