Naistreenerit, kes töötab tippsportlastega, on väga vähe näha. Teda ei paista Eesti spordi otsustajate tumedate sviitrite seast. Teda ei märka spordialaliidu eestseisuste koosolekul. Teda pole ammu näha olnud aasta treeneri kandidaatide seas. Kus on tipptaseme naistreener?

Ilmselt on Eesti sport juba ammu liikunud suunas, mis naistreenereid ei toeta. Tõsi, mõnel spordialal, kus domineerivad naised, on ka tippude naistreenereid rohkem – bikiinifitnessis, iluvõimlemises, iluuisutamises. Eestis on isegi luksus, et meeste iluuisutamise tipus on naistreenereid. Siiski ei ole see piisav, väidan ma.