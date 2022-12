Nick Kyrgios loobus viimasel hetkel kodusest suurturniirist. Koondisekaaslane: see on uudis meile kõigile

Austraalia koondis sai sellest teada kümmekond minutit enne kolmapäevast pressikonverentsi. Eurospordi teatel on ilmselt loobumise põhjuseks pahkluu vigastus, millega Kyrgios on viimasel ajal hädas olnud. Nimekirjast mahavõtmine tuli portaali teatel siiski kaasmaalastele üllatusena.

Tiimi kapten Samantha Stosur (WTA 114.) Kyrgiosest pressikonverentsil pikemalt ei rääkinud. „Ma ei hakka Nicki eest rääkima, selle ülesande jätan talle. Saime sellest kümme minutit tagasi teada, loomulikult on see uudis meie jaoks,“ rääkis 2011. aasta US Openi võitja kolmapäeval ajakirjanikele.