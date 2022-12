Oliver Solberg Hyundai sisekliimast: Neuville proovis kohe algusest peale mind maha teha

Teist aastat Hyundais sõitnud 21-aastase Solbergi koostöö tiimiga lõppes pärast Uus-Meremaa rallit. Podcast'is rääkis rallisõitja veidi lähemalt ka Hyundai sisekliimast.

Jutt jõudis selleni, kui noor Solberg rääkis, missuguste spordialadega ta lapsena tegeles. Nii Oliver kui Petter tõdesid, et motosporti vanemad poega suunata ei tahtnud. „See on karm sport. Kui jõuad teatud tasemele, siis tuleb mängu kadedus ja muu,“ rääkis maailmameister Petter. „See on uskumatu, teatud tasemele jõudes tuleb palju rohkem poliitikaga tegeleda. Seda on praegu hoopis rohkem kui varem.“

„Sel aastal mõistsin isegi seda,“ teatas Oliver vahele. „Mis juhtus?“ küsis üks saatejuhtidest.

„See oli raske aasta, sõitsin vanemate sõitjate kõrval tiimis,“ kostis Oliver, kes nimesid ei nimetanud, kuid andis selgelt mõista, kellest jutt käib. „Üks oli maailmameister (Tänak tuli 2019. aastal maailmameistriks – K.R.), ta oli lahe kutt. Teine sõitja on tiimis olnud kümme aastat (Neuville on Hyundais võistelnud 2014. aastast saadik – K.R.) ning tema on seal põhimees. Tema aga põrmustas mind või vähemalt proovis seda teha kohe algusest peale.“

„Kõiksugune poliitika tuli mängu, mida ma ei teadnud või ei osanud oodata. Tundus lahe, et sõidan MM-sarjas tehasetiimis. Lähed aga sinna ja kohe lüüakse pikali,“ jätkas Oliver.

Väitele, et sellised raskused aitavad inimesele lõpuks kaasa, lisas Petter: „See on tõsi,“ muigas ta. „Üks inimene juhtkonnast ütles, et peame hoidma teda maas. Mõtlesin, et see on täiesti vastupidine mentaliteet. Noored sõitjad on peale tulemas.“

„Ühe aastaga õppisin rohkem kui senise 20 aastaga oma elu jooksul,“ jätkas Oliver, kes tõi ka välja, et on MM-sarja noorim sõitja. „Üks on minust aasta vanem, tema on juba maailmameister (Kalle Rovanperä). Teised on 30-aastased, ma olen seal noorim kutt.“

Pikemat saadet saab kuulata videost. Eelpool toodud vestlus leidis aset alates 12.50-st.