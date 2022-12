DELFI VIDEO | Karl-Johan Lips: Järveläinen on nagu mikrouun

Kalevi poolel tegi enim pahandust 29 silma paugutanud Joonas Järveläinen. „Kõik teavad, et ta on nagu mikrouun - kui lased ta kuumaks, siis on raske pidurdada. Teame, mis ta teeb, aga täna tegi ta seda hästi. Andsime tehnilisega talle vabaviske, ta sai enesekindluse kätte ja siis pani läbimurded ja kolmesed kotti. Kui ta läheb nii kuumaks, siis ongi keeruline. Aga me ei tõmmanud korralikult kokku ka ja ei läinud appi. Kui ta on kuum, siis peaks teda mitme mehega takistama,“ selgitas Lips.