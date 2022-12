Jelena Välbe suusaässade Bolšunovi ja Ustjugovi tülist: miskipärast käivad nad teineteisele närvidele

Vaid kohalikel võistlusel osaleda saavad Venemaa murdmaatähed Aleksandr Bolšunov ja Sergei Ustjugov ei mahu viimastel mõõduvõttudel enam koos rajale ära. Nädalaid kestnud vihavaen päädis sellega, et teisipäevases sprindis surus Ustjogov Bolšunovi rajalt välja ja mõlemad lendasid lumehange.

Näo katki kukkunud Bolšunov väitis, et kaotas hetkeks teadvuse. Mõlemad mehed jäid järgmise päeva võistlusest eemale.

Riigi suusaboss Välbe ütles, et on mõlema olümpiavõitjaga rääkinud. Bolšunov lapib haavu kodus ja temaga on kõik hästi. „Kaks jäära kohtusid ja otsustasid pead kokku lüüa. Keegi ei saanud sellest kasu. Kukkumine polnud hea nende tulemustele ega tervisele,“ ütles Välbe idanaabrite Match TV-le.