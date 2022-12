TalTech/Optibeti peatreener Alar Varrak tõdes, et Pärnu meeskonnas on viimase kuu jooksul toimunud palju muutusi. „Vaatamata sellele on nad teinud väga võimsa detsembrikuu, kus on saadud mitu suureskoorilist võitu. Väga suure tähtsusega on tänases mängus kaitselaud. Meil on kõik mehed terved ja valmis aasta viimaseks mänguks,“ lausus juhendaja.