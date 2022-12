TalTech/Optibet alistas põnevusmängus Pärnu Sadama

Kuus minutit enne avapoolaja lõppu oli TalTech juhtimas 29:19, kuid siis said Gert Kullamäe juhendatavad mängijad oma rünnaku lõpuks lippama ja puhkama mindi 37:37 viigiseisult. Riietusruumist naasis teravamalt eelnevast kuraditosinast mängust vaid kolm võitnud TalTechi mängijad. Taas hoogu läinud Metsalu juhtimisel said sisse väikese edu ja viimase veerandi eel olid külalised peal 58:55.