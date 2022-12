TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Audentes loodab kodusaalis karikafinalisti üllatada

„Tallinna Kalev/Audentesega mängime sellel hooajal juba neljandat korda. Eelmine kord meie enda kodusaalis karikavõistluste raames oli meil nendega tõsiseid probleeme ja kaotasime. Loodan, et kõik mehed on valmis endast maksimumi ja natuke rohkem välja pigistama, et saaksime aastanumbri hea mängu ja positiivse emotsiooniga lõpetada,“ rääkis Viimsi abitreener Kristjan Evart enne kohtumist.

„Viimsi on tugev ja talendikas meeskond - karikavõistluste finalist. Neil on igal positsioonil head mängijad ning treeneritebrigaad teeb head tööd. Kui me suudame olla 40 minutit keskendunud ja korraliku võitluse püsti panna, siis lootust on. Meie asi on eelkõige olla valmis võitlema,“ kõlasid Kalev/Audentese peatreeneri Rauno Pehka sõnad.