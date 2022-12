Maailmas leidub juba suurvõistlusi, mille korraldamisest ei olda eriti huvitatud. Jalgpalli MM nende sekka aga ei kuulu. Huvi maailmameistrivõistluste vastu on aina kasvamas. See tähendab omakorda rekordilisi rahanumbreid. Lõppenud MM-i võõrustanud Katar pani korraldamise alla enneolematu rahapataka. FIFA teenitud tulu oli küll rekordiline, kuid kõrberiigi kulutuste kõrval oli see siiski pisku.