1. Tänak tõmbas Soome jumalale tolle kodus mütsi silmile

Soomlased on veendunud, et ralli MM-tiitel kuulub igavesti neile, seda vaid laenatakse aeg-ajalt teistele välja. Ainult et tiitel oli laenul liiga pikka aega ning lõpuks jõudmas koju. Rallifännid tulid kohale, ülejäänud Soome vaatas telerist või luges uudistest, kuidas supertalent Kalle Rovanperä Jyväskylä metsade ja järvede vahel näitab maailmale, kui kiired on soomlased tegelikult. Kes talle vastu saaks? Ott Tänak oma aeglases Hyundais? Kui oli paar nädalat varem kaotanud Rally Estonial Rovanperäle kahe minutiga?