Segavõistkonnad ja miljoniline auhinnafond. Oskar Nisu võistleb uuenduslikus jalgrattasõidu USA profiliigas

NCL kopeerib mõneti NBA ja NFL-i mudelit, sest seni on välja kuulutatud linnapõhised võistkonnad Miami Nights ja Denver Disruptor. „Tiimides on kaheksa naist ja kaheksa meest, kes võistlevad kriteeriumitel. Need võistlused on USA-s ka muidu populaarsed, kuid NCL-is on uus süsteem – iga ring on vahefiniš, kus sa kogud tiimile punkte. Kõigepealt võistlevad naised ja siis mehed, mille järel lüüakse punktid kokku. Hoopis teistmoodi lähenemine rattaspordile,“ rääkis Denveri võistkonda kuuluv Oskar Nisu.