AASTA RASKEJÕUSTIKLANE | Kui Eestis vägevaid mehi enam pole, tassib meie raskesporti Epp Mäe

Oleks toona lubatud matile ka õrnem sugu... Igatahes olid Anette Busch ja Maria Loorberg enam kui sajand tagasi väidetavalt Tsaari-Venemaa ja miks mitte ka maailma tugevaimad naised, kes panid selili sadu mehi. Aga olümpiale nad ei pääsenud ning see ongi põhjus, miks meie tugevamast soost raskejõustiklased said kamaluga medaleid korjates rinna kummi lüüa, et on tegijad. Aga lase naised meeste mängumaale...