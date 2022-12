Venemaa suusaässade Ustjugovi ja Bolšunovi konflikt lõppes viimati nimetatule verise näo ja teadvusekaotusega

Pinged said alguse Tšussovoi etapil, kus hooaja avavõistluse vahele jätnud Ustjugov võitis uisusprindi ja hiljem intervjuus hõõrus seda kaotajatele nina peale: te nimetasite mind kotikuks, kes on nüüd kotik? Bolšunov torises siis vastu, et temasugune kotik on mitmekordne olümpiavõitja. Järgmisel etapil Kirovo-Tšepetskis said nad kokku klassikasprindis ja mahtusid vaevu koos rajale ära.